Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 13:19

Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на ЧМ

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирон Лифинцев.
Фото Global Look Press

Федерации водных видов спорта России запретили публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, сообщает ТАСС.

По данным источника, федерации нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена с Россией.

«Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — приводит слова источника ТАСС.

Дарья Трофимова, Арина Суркова, Кирилл Пригода и&nbsp;Мирон Лифинцев с&nbsp;золотыми медалями ЧМ-2024. Россияне зажигают на чемпионате мира по плаванию. Могло ли так быть и на Олимпиаде-2024?

В ЧМ-2024 принимают участие 28 российских пловцов (17 мужчин и 11 женщин). В среду Мирон Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 м на спине, он же вместе с Кириллом Пригодой, Ариной Сурковой и Дарьей Трофимовой после победил в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

Мирон Лифинцев. У Лифинцева два золота на чемпионате мира в Будапеште. Выиграл заплыв на спине и помог в эстафете

После победы Лифинцева на стометровке на спине ведущий в микст-зоне не взял интервью у россиянина, а European Aquatics в своих соцсетях не разместила фотографию пловца среди призеров турнира.

Чемпионат мира по плаванию проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. Спортсмены соревнуются в бассейне длиной 25 м.

Источник: ТАСС
Плавание
Читайте также
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат мира по плаванию 2024: смотреть трансляцию 12 декабря

Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами и унижает их

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости