World Aquatics присвоила полноценный нейтральный статус 80 россиянам

Международная федерация плавания (World Aquatics) присвоила полноценный нейтральный статус 80 российским спортсменам, сообщает ТАСС.

По информации источника, в список вошли 53 пловца, 14 прыгунов в воду и 13 представительниц синхронного плавания. Также обладателями нейтральных статусов являются 48 российских тренеров и представителей медицинского персонала.

Кроме того, 25 российских спортсменов имеют ограниченный нейтральный статус, которые не позволяет им выступать на чемпионате мира и на этапах Кубка мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе. Ранее World Aquatics обновила критерии допуска, разрешив россиянам выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.