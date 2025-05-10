Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

10 мая, 09:59

World Aquatics присвоила полноценный нейтральный статус 80 россиянам

Сергей Ярошенко

Международная федерация плавания (World Aquatics) присвоила полноценный нейтральный статус 80 российским спортсменам, сообщает ТАСС.

По информации источника, в список вошли 53 пловца, 14 прыгунов в воду и 13 представительниц синхронного плавания. Также обладателями нейтральных статусов являются 48 российских тренеров и представителей медицинского персонала.

Кроме того, 25 российских спортсменов имеют ограниченный нейтральный статус, которые не позволяет им выступать на чемпионате мира и на этапах Кубка мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе. Ранее World Aquatics обновила критерии допуска, разрешив россиянам выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
прыжки в воду
Синхронное плавание
Читайте также
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»
Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Американка Уолш обновила собственный мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем

Пригода завоевал золото на Mare Nostrum в Монако, у Колесникова — серебро, у Ефимовой — бронза

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости