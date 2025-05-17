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Плавание

17 мая 2025, 20:40

Пригода завоевал золото на Mare Nostrum в Монако, у Колесникова — серебро, у Ефимовой — бронза

Алина Савинова

Российские пловцы завоевали три медали в первый день серии соревнований Mare Nostrum в Монако.

Кирилл Пригода выиграл золото на дистанции 200 метров брассом, финишировав с результатом 2 минуты 9,90 секунды.

Климент Колесников стал серебряным призером на 100-метровке на спине. Он преодолел дистанцию за 54,08 секунды, уступив поляку Ксавери Масюку (53,81).

Юлия Ефимова заняла третье место на 100-метровке брассом (1 минута 07,24 секунды), где победу разделили немка Анна Элендт и белоруска Алина Змушко (обе — 1.07,10).

Соревнования в Монако завершатся в воскресенье, 18 мая. Всего в тур входят три этапа, объединенные общим зачетом.

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Плавание
Кирилл Пригода
Климент Колесников
Юлия Ефимова
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