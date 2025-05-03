Новости
3 мая, 19:48

Американка Уолш обновила собственный мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем

Алина Савинова

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила новый мировой на дистанции 100 метров баттерфляем на турнире Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США).

В предварительных раундах 22-летняя спортсменка показала время 55,09 секунды, улучшив свой же рекорд (55,18), установленный в 2024 году.

Уолш является двукратной чемпионкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Париже, а также чемпионкой мира 2023 года.

  • Александр Иванов

    .Уолш ( 22 года ) дважды побила свой же рекорд мира на этих соревнованиях , сначала показав - 55,09 сек и в финале 54.60 сек.!! Рекорд России 57,17 сек.- Чимрова(2017 г.) Кроме того на этих соревнованиях Ледецки побила свой же рекорд мира 8:04.79 мин. на 800 м. , показав 8:04.12 мин

    04.05.2025

