Американка Уолш обновила собственный мировой рекорд на 100-метровке баттерфляем

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила новый мировой на дистанции 100 метров баттерфляем на турнире Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США).

В предварительных раундах 22-летняя спортсменка показала время 55,09 секунды, улучшив свой же рекорд (55,18), установленный в 2024 году.

Уолш является двукратной чемпионкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Париже, а также чемпионкой мира 2023 года.