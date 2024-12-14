Минаков показал шестое время в финале на 100 метров баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде

Швейцарский пловец Ноэ Понти выиграл золото на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде.

В финале 23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 47,71 секунды и уставновил мировой рекорд. Вторым стал француз Максим Груссе (48,57). Тройку лучших замкнул австралиец Мэттью Темпл (48,71).

Россиянин Андрей Минаков занял шестое место в этом заплыве (49,21).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.