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Сегодня, 14:53

Российские пловцы вышли в финал смешанной эстафеты 4x100 комплексом на чемпионате мира

Алина Савинова
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Сборная России стала финалистом смешанной эстафеты 4x100 комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде.

В предварительных заплывах россияне показали шестое время — 3 минуты 36,40 секунды. В состав команды вошли Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

С первого места в финал вышли американцы, со второго — австралийцы, с третьего — нидерландцы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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