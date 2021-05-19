Колесников не вышел в финал чемпионата Европы на дистанции 100 м на спине

Российский пловец Климент Колесников не сумел выйти в финал чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 метров на спине у мужчин. В своем полуфинале он занял последнее, восьмое место (54,86 секунды).

В финальный заплыв пробился другой представитель России Евгений Рылов. В полуфинале он стал третьим с результатом 53,15.

20-летний Колесников ранее завоевал три золотые медали на нынешнем чемпионате Европы по водным видам спорта.