Колесников не вышел в финал чемпионата Европы на дистанции 100 м на спине
19:43
Российский пловец Климент Колесников не сумел выйти в финал чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 метров на спине у мужчин. В своем полуфинале он занял последнее, восьмое место (54,86 секунды).
В финальный заплыв пробился другой представитель России Евгений Рылов. В полуфинале он стал третьим с результатом 53,15.
20-летний Колесников ранее завоевал три золотые медали на нынешнем чемпионате Европы по водным видам спорта.
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