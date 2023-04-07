В РФС подтвердили возможность приглашения российских арбитров на летний турнир ЦАФА

В службе коммуникаций РФС подтвердили «СЭ» информацию о возможном приглашении российских арбитров на летний чемпионат Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.