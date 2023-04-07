Российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА

В настоящее время рассматривается вопрос приглашения российских арбитров для работы в летнем чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Окончательное решение по поводу приглашения российских судей для работы на турнире будет принято на заседании судейского комитета ЦАФА.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом. Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.