ИФАБ пояснил, как поступать судье, когда в штрафной возникает момент «свой в своего»

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) по традиции ответил на вопрос, касающийся трактовки правил игры. В этот раз возникла спорная ситуация в штрафной площади, когда защитник, выбивая мяч, попал им в руку партнера по команде. То есть возник момент «свой в своего».

Ситуация и вопрос. Защитник пытается выбить мяч. Он попадает в руку другому защитнику, который стоит рядом в штрафной площади и не ожидает, что мяч прилетит от партнера по команде. Как следует поступить судье?

Ответ. Судья продолжает игру. Это не нарушение правил, связанное с игрой рукой. Нельзя считать, что площадь тела защитника увеличена. Независимо от того, находится ли рука близко к телу или уже вытянута.