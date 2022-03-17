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Судейство

Судейство

Сегодня, 11:58

ИФАБ пояснил, как поступать судье, когда в штрафной возникает момент «свой в своего»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) по традиции ответил на вопрос, касающийся трактовки правил игры. В этот раз возникла спорная ситуация в штрафной площади, когда защитник, выбивая мяч, попал им в руку партнера по команде. То есть возник момент «свой в своего».

Ситуация и вопрос. Защитник пытается выбить мяч. Он попадает в руку другому защитнику, который стоит рядом в штрафной площади и не ожидает, что мяч прилетит от партнера по команде. Как следует поступить судье?

Ответ. Судья продолжает игру. Это не нарушение правил, связанное с игрой рукой. Нельзя считать, что площадь тела защитника увеличена. Независимо от того, находится ли рука близко к телу или уже вытянута.

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