Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 11:17

Валентин Иванов может стать новым главой судейского комитета РФС

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Судья Валентин Иванов в редакции «СЭ».
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Новым главой судейского комитета может быть назначен Валентин Иванов, сообщает Sport24.

Иванов с 2013 по 2016 год был главой департамента судейства и инспектирования РФС.

Ранее сообщалось, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.

Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года. Тогда он заменил ушедшего в отставку после многоих лет работы на этом посту Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ было утверждено 22 ноября.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-11-valentin-ivanov-mozhet-stat-novym-glavoy-sudeyskogo-komiteta-rfs
РФС
Ашот Хачатурянц
Валентин Иванов (судья)
1
1
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Как выглядит могила боксера-суперзвезды Попенченко. Он писал диссертацию о космонавтике, об его голову били напольную вазу, а смерть чемпиона тайна до сих пор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ИФАБ пояснил, как поступать судье, когда в штрафной возникает момент «свой в своего»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости