Валентин Иванов может стать новым главой судейского комитета РФС

Новым главой судейского комитета может быть назначен Валентин Иванов, сообщает Sport24.

Иванов с 2013 по 2016 год был главой департамента судейства и инспектирования РФС.

Ранее сообщалось, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.

Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года. Тогда он заменил ушедшего в отставку после многоих лет работы на этом посту Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ было утверждено 22 ноября.