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1 апреля, 14:25
«СЭ», Овечкин и Андреева вышли в финал Премии РБ
Организаторы Премии РБ объявили список финалистов. В него вошли 65 компаний в 27 номинациях. Следующим этапом станет голосование экспертного жюри, которое выберет победителей.
В финал 2025 года попали 24 человека — спортсмены, амбассадоры и менеджеры, 10 спортивных клубов, восемь букмекеров, восемь событий, семь YouТube- и тг-каналов, а также восемь СМИ.
Финалисты Премии РБ 2025
Спортсмен года
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Константин Тюкавин
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Александр Овечкин
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Алексей Батраков
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Мирра Андреева
Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли
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Максим Митрофанов
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Андрей Кириленко
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Наиль Измайлов
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Роман Бабаев
Лучшее спортивное событие года
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BetBoom Братский Кубок
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ЛУКОЙЛ АРЕНА: Сердце Спартака. Матч звезд
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Спортивные Игры стран БРИКС
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Игры будущего
Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ
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Чемпионат
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Спортс
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Спорт-Экспресс
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Sport24
Спортивный журналист года
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Вадим Кораблев, Спортс
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Юрий Голышак, «Спорт-Экпресс»
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Тигран Арутюнян, Спорт24
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Григорий Телингатер, Чемпионат
Лучший спортивный Telegram-канал
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Реальный Губер
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МЯЧ Production
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OFNEWS
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Матч ТВ
Бренд года
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FONBET
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PARI
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МЕЛБЕТ
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BetBoom
Самый надежный букмекер
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БЕТСИТИ
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PARI
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Лига Ставок
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BetBoom
Полный список финалистов можно посмотреть на сайте Премии.
Международная Премия РБ — одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдет 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.
Финальным и самым ярким этапом Премии РБ станет торжественная церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почетной роли выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ-2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.