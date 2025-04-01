«СЭ», Овечкин и Андреева вышли в финал Премии РБ

Организаторы Премии РБ объявили список финалистов. В него вошли 65 компаний в 27 номинациях. Следующим этапом станет голосование экспертного жюри, которое выберет победителей.

В финал 2025 года попали 24 человека — спортсмены, амбассадоры и менеджеры, 10 спортивных клубов, восемь букмекеров, восемь событий, семь YouТube- и тг-каналов, а также восемь СМИ.

Финалисты Премии РБ 2025

Спортсмен года

Константин Тюкавин

Александр Овечкин

Алексей Батраков

Мирра Андреева

Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли

Максим Митрофанов

Андрей Кириленко

Наиль Измайлов

Роман Бабаев

Лучшее спортивное событие года

BetBoom Братский Кубок

ЛУКОЙЛ АРЕНА: Сердце Спартака. Матч звезд

Спортивные Игры стран БРИКС

Игры будущего

Лучшее цифровое или печатное спортивное СМИ

Чемпионат

Спортс

Спорт-Экспресс

Sport24

Спортивный журналист года

Вадим Кораблев, Спортс

Юрий Голышак, «Спорт-Экпресс»

Тигран Арутюнян, Спорт24

Григорий Телингатер, Чемпионат

Лучший спортивный Telegram-канал

Реальный Губер

МЯЧ Production

OFNEWS

Матч ТВ

Бренд года

FONBET

PARI

МЕЛБЕТ

BetBoom

Самый надежный букмекер

БЕТСИТИ

PARI

Лига Ставок

BetBoom

Полный список финалистов можно посмотреть на сайте Премии.

Международная Премия РБ — одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. VI церемония награждения победителей пройдет 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер. Событие призвано объединить лидеров спортивной индустрии, бизнеса, медиа и выявить лучшие компании в спортивно-букмекерской отрасли.

Финальным и самым ярким этапом Премии РБ станет торжественная церемония награждения. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса. На каждой церемонии присутствует специальный гость — именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой почетной роли выступали Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу. Специальным гостем Премии РБ-2025 станет легендарный итальянский футболист Франческо Тотти.