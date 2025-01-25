25 января в АПЛ встретятся топ-соперники — «Манчестер Сити» и «Челси». Игра 23-го тура состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Джон Брукс. В России легально не показывают английский чемпионат.

По мнению аналитиков букмекерских компаний, у хозяев больше шансов на победу: поставить на «Сити» можно с коэффициентом 2.04, это примерно 48% вероятности. Триумф команды Энцо Марески дан за 3.30 (29%), ничья предложена с котировкой 4.10 (23%).

Две последние встречи команд во всех турнирах закончились сухими победами «горожан» (2:0 и 1:0). Вероятность непоражения «Челси» в предстоящем поединке оценена в 1.83.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.40;

• победа «Ман Сити» 2:1 — за 8.40;

• 2:2 — за 9.60.

Тотал больше 3.5 гола можно оформить за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок «обе забьют» идет за 1.42, обратный вариант дан за 2.85.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Лондонцы идут четвертыми в АПЛ и опережают соперника на два очка. В последних четырех играх во всех турнирах они не потерпели ни одного поражения. «Ман Сити» же до сих пор не обрел стабильность, хотя и значительно улучшил результаты. В позапрошлом туре команда Гвардиолы упустила превосходство 2:0 над «Брентфордом» (2:2), пропустив два мяча после 80-й минуты. Такое же преимущество «горожане» расплескали в середине недели в важнейшей игре Лиги чемпионов против «ПСЖ» — она закончилась поражением 2:4.

Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет за 1.83.