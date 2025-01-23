Провал «Сити» в Париже показал, что команда Гвардиолы далека от выхода из кризиса. «Челси» в последний месяц тоже трясет

Лондонцы победили всего в одном из шести недавних туров АПЛ.

25 января «Манчестер Сити» примет «Челси» в 23-м туре АПЛ. Матч состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный судья — Джон Брукс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 25 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали хозяев фаворитами: взять победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 2.00, это примерно 45% вероятности результата. На выигрыш «Челси» предложили котировку 3.30 (30%). Ничья идет за 4.05 (25%).

В первом круге лондонцы уступили на «Стэмфорд Бридж» (0:2). Верите, что на «Этихаде» синие наберут очки? Хватайте опцию X2 за 1.80.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.63, обратный вариант — в 2.25.

Рынок на обмен голами доступен за 1.40, «обе забьют — нет» дали за 2.80.

Успех «горожан» с форой (0) представлен за 1.55. Ф2(0) имеется в линии за 2.45.

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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 января 2025 года

Команда Пепа Гвардиолы встречала католическое Рождество в отвратительном настроении: девять поражений в 12 матчах при лишь одной победе. Результаты в шести следующих встречах подарили надежду на выход из кризиса: четыре триумфа с общим счетом 20:1 плюс две ничьих.

Увы, но перспектива оказалась иллюзией: «Ман Сити» уступил «ПСЖ» (2:4) и повис на грани вылета из Лиги чемпионов. Небесно-голубых буквально смяли на «Парк де Пренс»: гости владели мячом всего 36.9% времени — худший показатель при Гвардиоле в ЛЧ за девять лет. Антирекорд был установлен в ноябре 2016 года — 34.7% против «Барселоны». Символично, что и тогда, и сейчас тренером соперников был Луис Энрике.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Фото Getty Images

Также парижане значительно превзошли «горожан» по ударам (26-9), попаданиям в створ (9-6) и ожидаемым голам (2.81-1.76). И это не говоря о том, как манкунианцы провалились на стандартах: позволили «ПСЖ» пробить по воротам 10 раз, что вылилось в четыре явных момента. Решающий мяч хозяева оформили как раз после подачи со штрафного. А ведь «Сити» бодро провел стартовую десятиминутку второго тайма, отличился дважды, но быстро растерял все преимущество.

«В этом сезоне такое случалось слишком часто: мы ведем один или два мяча, даже три против «Фейеноорда», но не контролируем игру и не доводим дело до конца. Это странно, потому что в прошлые сезоны мы всегда были очень хороши в таких моментах.

Не знаю, связано ли это с уверенностью. До Рождества мы играли не на том уровне, на котором знаем, что можем. Это зависит только от нас самих — попытаться изменить ситуацию и выиграть матч на следующей неделе», — сказал Джек Грилиш.

Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Фил Фоден («Манчестер Сити»). Фото Getty Images

В последний месяц «Челси» лихорадит — лишь одна победа в шести турах АПЛ. К середине января команда Энцо Марески подошла с грустной серией из трех ничьих и двух поражений в чемпионате: прервать ее получилось только в понедельник — обыграли «Вулверхэмптон» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».

Успех в матче против «волков» вернул синих в топ-4: отставание от «Арсенала» и «Ноттингем Форест» составляет четыре очка, от «Ливерпуля» — 10. А ведь перед началом Boxing Day лондонцы шли вторыми в двух баллах от красных. И тогда, и сейчас у лидера был матч в запасе.

Еще один повод для радости в 2025-м подарил Кубок Англии: «Челси» разгромил «Моркэм» (5:0) и пробился в четвертый раунд, где встретится с «Брайтоном».

Коул Палмер («Челси»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Челси»

У хозяев из-за различных повреждений недоступны Родри, Оскар Бобб и Натан Аке. У лондонцев с декабря на больничном находятся Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиль, а после игры с «Борнмутом» лазарет пополнили Энцо Фернандес, Леви Колвилл и Ромео Лавиа.

«Манчестер Сити» — «Челси»: статистика личных встреч

В общей истории противостояния клубов минимальный перевес на стороне лондонцев: 67 побед против 66 у «горожан». Еще 42 поединка завершились вничью.

В первом круге команда Пепа Гвардиолы увезла три очка со «Стэмфорд Бридж» (2:0). Манкунианцы забили по мячу в каждом из таймов: на 18-й минуте отличился Эрлинг Холанн, на 84-й минуте — Матео Ковачич, который провел в составе синих пять сезонов.

При этом «Челси» вряд ли заслужил поражения с разницей в два гола: хозяева лишь незначительно уступили «Сити» по владению мячом (48%-52%), ударам по воротам (10-11), попаданиям в створ (3-5) и даже превзошли по xG (1.01-0.77). Парней Энцо Марески подвела реализация — об этом после игры говорил и тренер.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«ПСЖ» напомнил, что поединок с разбалансированным «Сити» — гарантия моментов в обе стороны. Лондонцы тоже в состоянии воспользоваться слабостями «горожан» в обороне, при этом сдержать мощную атаку небесно-голубых у них вряд ли получится. В нынешнем чемпионате синие не пропустили только в четырех матчах из 22, а вратарь Роберт Санчес порой позволяет себе результативные ошибки. Игра на «Этихаде» не будет скучной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 3.5 за 2.25.

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