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«Наполи» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 25 января 2025 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Ювентус» 25 января 2025 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Тимоти Веа («Ювентус»).
Фото Getty Images

25 января «Наполи» и «Ювентус» столкнутся в центральном матче 22-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», стартовый свисток арбитра Даниэле Киффи прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры с 19.50 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия. Серия А. 22-й тур
25 янв, 20:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Ювентус

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение хозяевам: победа коллектива Антонио Конте предложена с котировкой 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Ювентуса» можно взять за 3.90 (24%), ничья идет за меньшие 3.10 (30%).

«Ювентус» не потерпел еще ни одного поражения в этом розыгрыше серии А. Рынок на непоражение туринцев в предстоящей встрече оценен в 1.72.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка выглядят следующим образом:

• 0:0 и победа «Наполи» 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

Ромелу Лукаку (&laquo;Наполи&raquo;). «Наполи» — «Ювентус»: Конте нанесет «Юве» первое поражение в серии А

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.50, обратный вариант доступен за 1.55.

Рынок на обмен забитыми мячами идет за 2.12, опция «обе забьют — нет» доступна за 1.68.

Вероятность, что обе команды отличатся как минимум два раза, оценена в 7.70.

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