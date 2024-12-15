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Сегодня, 16:45
«Челси» — «Брентфорд»: синие станут основными преследователями «Ливерпуля»
«Челси» в 16-м туре АПЛ встретится с «Брентфордом». Игра пройдет 15 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени, главный арбитр — Питер Бэнкс. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.39, вероятность этого исхода — около 70%. Выигрыш гостей дан за 6.60 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка 5.60 (16%).
«Челси» не может обыграть «Брентфорд» на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Вероятность непоражения «пчел» в предстоящем поединке оценена в 2.93.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство синих:
• 2:1 — за 8.00;
• 2:0 — за 8.60;
• 3:1 — за 9.00.
Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.87, ТМ 3.5 — за 1.93.
Рынок «обе забьют» идет за 1.53. обратный вариант доступен за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Брентфорд»
Хозяева — серьезные фавориты: не проигрывают на протяжении девяти матчей во всех турнирах и в АПЛ уже поднялись на второе место. Гости выступают не так стабильно: в чемпионате идут 10-ми, но немало забивают. В двух из трех прошлых туров «пчелы» заколотили по четыре мяча — пострадали «Лестер» (4:1) и «Ньюкасл» (4:2). А в среднем за 90 минут в премьер-лиге «Брентфорд» отличается 2,07 раза. Больше во всей АПЛ как раз только у «Челси» — 2,33.
Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и «обе забьют» за 1.69.
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