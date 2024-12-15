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«Челси» — «Брентфорд»: синие станут основными преследователями «Ливерпуля»

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Брентфорд» 15 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Коул Палмер («Челси»).
Фото Getty Images

«Челси» в 16-м туре АПЛ встретится с «Брентфордом». Игра пройдет 15 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.00 по московскому времени, главный арбитр — Питер Бэнкс. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брентфорд

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.39, вероятность этого исхода — около 70%. Выигрыш гостей дан за 6.60 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка 5.60 (16%).

«Челси» не может обыграть «Брентфорд» на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Вероятность непоражения «пчел» в предстоящем поединке оценена в 2.93.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство синих:

• 2:1 — за 8.00;

• 2:0 — за 8.60;

• 3:1 — за 9.00.

Тотал больше 3.5 гола предложен за 1.87, ТМ 3.5 — за 1.93.

Рынок «обе забьют» идет за 1.53. обратный вариант доступен за 2.40.

Федерико Димарко (&laquo;Интер&raquo;). По потерянным очкам «Интер» делит лидерство с «Аталантой». Поставить миланцам подножку может «Лацио», который бьется за топ-4

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Брентфорд»

Хозяева — серьезные фавориты: не проигрывают на протяжении девяти матчей во всех турнирах и в АПЛ уже поднялись на второе место. Гости выступают не так стабильно: в чемпионате идут 10-ми, но немало забивают. В двух из трех прошлых туров «пчелы» заколотили по четыре мяча — пострадали «Лестер» (4:1) и «Ньюкасл» (4:2). А в среднем за 90 минут в премьер-лиге «Брентфорд» отличается 2,07 раза. Больше во всей АПЛ как раз только у «Челси» — 2,33.

Рекомендуемая ставка: «Челси» не проиграет и «обе забьют» за 1.69.

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