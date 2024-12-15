Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 13:15

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: даже в кризисе Гвардиола даст бой в дерби

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 15 декабря 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити».
Фото Getty Images

15 декабря в 16-м туре АПЛ пройдет манчестерское дерби — «Ман Сити» примет «МЮ» на стадионе «Этихад». Арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
15 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ман. Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Winline считают «горожан» фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.64, вероятность этого исхода — примерно 60%. Выигрыш «красных дьяволов» доступен с котировкой 4.80 (19%), даже ничья идет за чуть меньшие 4.50 (21%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 2:1 и 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 8.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.48, ТМ 2.5 — 2.62.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.56, опция «обе забьют — нет» идет за 2.42.

Ханси Флик (&laquo;Барселона&raquo;). Из-за дисквалификации «Барса» потеряла Флика на две игры. Но разобраться с «Леганесом» можно и без тренера на скамейке

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианское дерби обычно получается результативным: команды обменивались голами в шести из предыдущих 10 очных встреч, а минимум три мяча на двоих заколачивали в семи. «Красные дьяволы» в последнее время хорошо выглядят в атаке: отличились минимум два раза в семи из прошлых 10 матчей во всех турнирах. «Горожане», несмотря на кризис результатов, отличились хотя бы раз в семи из предыдущих 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.82.

Испытай яркие эмоции вместе с Winline! Лови фрибет 3000 рублей и ставь на любимые виды спорта

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Читайте также
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: в прошлом сезоне соперники устроили жаркую перестрелку на «Энфилде»