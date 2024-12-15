«Можно предположить, что «Юнайтед» победит, но этого не будет». Прогноз Нагучева на дерби Манчестера

15 декабря в 19.30 по московскому времени «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 16-м туре АПЛ. Прогноз на дерби дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Сити» отстает от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» уже на восемь очков. Выше в турнирной таблице «Челси» с «Арсеналом» и даже «Ноттингем Форест». Складывается ощущение, что Пеп Гвардиола просто не понимает, что нужно сделать для исправления удручающего положения. В шести последних матчах чемпионата у «горожан» одна победа, ничья и четыре поражения. «Тоттенхэму» (0:4) и «Ливерпулю» (0:2) Эрлинг Холанн и Ко не сумели забить ни одного гола, хотя у самого норвежца 13 мячей в 15 встречах. Правда, большинство из них пришлись на август и сентябрь, после чего Холанн вместе с командой начал деградировать.

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Самое печальное для болельщиков «Сити», что результаты пропали не только в АПЛ. «Горожане» уже вылетели из Кубка английской лиги, а в Лиге чемпионов одержали всего две победы в шести турах общего этапа, опустившись на 22-е место. Подопечные Гвардиолы пропустили больше всех среди команд топ-5 европейских лиг с начала ноября (21 гол в девяти матчах). Многие эксперты связывают неудачи «Сити» с травмой действующего обладателя «Золотого мяча» — опорника Родри.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Если у «Манчестер Сити» все плохо, то у их земляков из «Юнайтед» дела еще хуже. Команда идет только 13-й в АПЛ, отставая на 17 очков от «Ливерпуля». После увольнения Эрика тен Хага могло показаться, что Рубен Аморим по мановению волшебной палочки решит все проблемы «МЮ», однако этого не произошло. У португальского специалиста только одна победа в четырех матчах чемпионата: 1:1 с «Ипсвичем», 4:0 с «Эвертоном», 0:2 с «Арсеналом» и 2:3 с «Ноттингем Форест».

Однако есть и положительные моменты. Например, приход нового тренера окрылил Расмуса Хойлунда, набравшего шесть результативных действий (5+1) в четырех играх во всех турнирах. На неделе датчанин своим дублем вырвал для команды победу в тяжелейшем матче Лиги Европы против пльзеньской «Виктории» (2:1). Во втором по значимости еврокубковом турнире «МЮ» пока не знает поражений, идя в восьмерке лучших в общем этапе. Если не считать Люка Шоу, лазарет «Юнайтед» практически пуст. В этом их преимущество над «Сити».

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В августе команды разыграли Суперкубок Англии, и сильнее оказался «Манчестер Сити» (1:1, 7:6 по пенальти). «Горожане» взяли реванш у «МЮ» за майское поражение в финале Кубка Англии (1:2). В прошлом розыгрыше АПЛ подопечные Гвардиолы добились двух побед в дерби (3:0 в гостях и 3:1 дома).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 15 декабря

«Кажется, что это матч команды, которая выздоравливает, и команды, которая сильно болеет. Но «МЮ» только перестраивается, а «Сити» играет дома. Для подопечных Гвардиолы это шанс сделать что-то стоящее и прервать серию неудач. Игра против «Ювентуса» на неделе в Лиге чемпионов (0:2) не показательна, ведь в соперниках была очень закрытая и рациональная команда. Можно, конечно, предположить, что «Юнайтед» одержит победу в дерби, но этого не будет. Мне кажется, нас ждет ничья со счетом 1:1», — заявил Нагучев.

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