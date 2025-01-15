15 января в 21-м туре чемпионата Англии пройдет дерби Северного Лондона — «Арсенал» примет «Тоттенхэм». Место встречи команд — стадион «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Эксперты не сомневаются в победе «Арсенала»: на парней Микеля Артеты предложили котировку 1.40, это около 81% вероятности. Успех «шпор» оценили в 6.80 (6%), ничью — в 5.30 (13%).

Тотал больше трех мячей можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.15.

Опцию «обе забьют» дали с коэффициентом 1.68, обратный вариант доступен за 2.12.

Выигрыш «канониров» с форой (-1.5) идет за 2.03. Рынок Ф2 (+1.5) — за 1.78.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

В последний раз «шпоры» обыграли «канониров» в мае 2022 года (3:0). После этого лучшим результатом была ничья в сентябре 2023-го (2:2) — в остальных четырех матчах «Тоттенхэм» уступил. В первом круге нынешнего чемпионата парни Микеля Артеты добились успеха с минимальным счетом (1:0). Такой сценарий — не самая типичная история для дерби Северного Лондона: соперники огорчили друг друга и преодолели верх по голам в семи предыдущих поединках из 11. Чего-то подобного стоит ждать и теперь: «Арсеналу» нужно реабилитироваться за вылет из Кубка Англии, команде Энджа Постекоглу — прервать серию из четырех туров АПЛ без побед и остановить падение в таблице.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.98.