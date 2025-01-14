«МЮ» героически прошел «Арсенал» в Кубке, но в АПЛ не побеждал ровно месяц. Теперь на «Олд Траффорд» едет худшая команда сезона

«Святые» набрали меньше всех очков в топ-5 европейских лиг.

16 января «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» закроют программу 21-го тура премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 16 января 2025 года

Аналитики не верят в гостей: взять победу «святых» можно с коэффициентом 9.50, это примерно 10% вероятности результата. На выигрыш «МЮ» дали котировку 1.30 (73%). Ничья идет за 5.70 (17%).

Успех «дьяволов» с форой (-1.5) представлен за 1.85. Опция Ф(+1.5) для «Саутгемптона» имеется в линии за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, обратный вариант — в 2.45.

Рынок на обмен голами доступен за 1.90, «обе забьют — нет» предложили за 1.85.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 января 2025 года

На старте 2025 года календарь подарил «МЮ» сразу два непростых выезда — к «Ливерпулю» в чемпионате и «Арсеналу» в Кубке Англии. Оба испытания «дьяволы» прошли достойно: сначала отобрали очки у красных на «Энфилде» (2:2), а через неделю героически прошли «канониров» на «Эмирейтс» (1:1, пен 5:3).

Манкунианцы открыли счет на 52-й минуте — Бруну Фернандеш забил с паса Алехандро Гарначо. А на 61-й остались в меньшинстве из-за удаления Диогу Далота. Лондонцы сравняли всего через две минуты — отличился Габриэл. На 75-й хозяева получили право на пенальти: Кай Хаверц нырнул в штрафной, но на матче не было ВАР, поэтому судья поставил мяч на «точку». Героем эпизода стал Алтай Байындыр — потащил удар Мартина Эдегора. В итоге гости дотерпели до серии пенальти, где главной звездой снова стал запасной вратарь «Юнайтед»: выиграл дуэль у Хаверца.

Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»). Фото Getty Images

«МЮ» пробился в четвертый раунд Кубка Англии, но побед в основное время у клуба нет уже месяц. После успеха в дерби с «Манчестер Сити» (2:1), который случился 15 декабря, «дьяволы» закончили 2024-й четырьмя поражениями. Вылетели из Кубка лиги в противостоянии с «Тоттенхэмом» (3:4), а в АПЛ проиграли «Борнмуту», «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу» с общим счетом 0:7.

Манкунианцы встречают 21-й тур чемпионата на 13-й строчке таблицы в семи очках от зоны вылета. Бруну Фернандеш смотрит в будущее с оптимизмом — капитан «Юнайтед» считает, что команда постепенно адаптируется к системе нового тренера и это непременно даст результат.

«Все понимают, чего Рубен Аморим хочет и чего он требует от нас в плане тактики и всего остального. Думаю, сейчас мы приближаемся к тому уровню, которого он хочет — с точки зрения старания, бега, страсти и желания выигрывать матчи. Но еще есть куда расти в этих компонентах. Но мы сделаем это. Мы на верном пути», — сказал португалец.

Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед»). Фото Getty Images

«Саутгемптон» тоже прошел дальше в Кубке Англии — разгромил «Суонси» (3:0). Это первая победа «святых» со второго ноября — безвыигрышная серия насчитывала 11 матчей и вместила в себя девять поражений. Клуб осел на дне таблицы АПЛ с шестью очками — расстояние до спасительного 17-го места составляет 10 баллов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

У манкунианцев семь потерь: Дэниэл Гор, Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Виктор Линделеф, Маркус Рэшфорд, Джонни Эванс в лазарете, а Диогу Далот дисквалифицирован за удаление в кубковой игре с «Арсеналом». У гостей нет дисциплинарных отстранений, зато на больничном находятся сразу четверо футболистов: форвард Росс Стюарт, центральный защитник Джек Стивенс, опорник Флинн Даунс и запасной вратарь Гэвин Базуну.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: статистика личных встреч

В первом круге «дьяволы» разделались со «святыми» на «Сент-Мэрис» (3:0) — голами отметились Маттейс де Лигт, Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо.

В общей истории противостояния клубов перевес на стороне «МЮ»: 69 побед при 28 поражениях. Еще 37 поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

«Святые» набрали очки в двух последних визитах на «Олд Траффорд» — в феврале 2022-го (1:1) и в марте 2023-го (0:0). Но продлить эту серию у команды Ивана Юрича вряд ли получится. «Саутгемптон» замыкает таблицу АПЛ и способен развалиться даже на своем поле: в предыдущем туре сгорел «Брентфорду» (0:5), а до этого получал пять мячей на «Сент-Мэрис» от «Тоттенхэма» (0:5) и «Челси» (1:5). Моральный дух «дьяволов» будет на подъеме после успеха в кубковом поединке с «Арсеналом» — и они сделают все, чтобы порадовать фанатов яркой победой над соперником, которого уже громили в первом круге.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.