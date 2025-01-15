15 января «Бавария» примет «Хоффенхайм» в 17-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и стартует в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тимо Герах. Прямой эфир на телеканале «Матч! Футбол 3» начнется с 20.25 мск.

Аналитики назвали хозяев безоговорочными фаворитами: взять выигрыш мюнхенцев можно с коэффициентом 1.12, это около 85% вероятности. Победу «Хоффенхайма» предложили за 18.0 (5%). Ничья доступна за 10.0 (10%).

Успех «Баварии» с форой (-2.5) идет за 1.90. Ф(+2.5) для «Гладбаха» — с этой же котировкой.

Опцию «обе забьют» оценили в 1.85, обратный рынок — за 1.90.

Специалисты уверены, что матч будет результативным: тотал больше 3.5 гола дали за 1.63, ТМ 3.5 — за 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Хоффенхайм»

В нынешнем чемпионате команда Венсана Компани потеряла очки на «Альянц Арене» лишь однажды — в конце сентября сыграла вничью с «Байером» (1:1). В пяти следующих домашних матчах Харри Кейн и компания забили 3+ мяча. Сине-белых тоже ждет незавидная судьба: в последний раз они побеждали в бундеслиге еще в ноябре, а в пяти прошлых турах потерпели три поражения и спустились к зоне стыков. Тем более в минувшем сезоне клуб из Зинсхайма влетел в Мюнхене с разгромным счетом (0:3).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 1.90.