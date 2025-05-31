«Ахмат» — «Урал»: коэффициенты и где смотреть переходный матч РПЛ 31 мая 2025 года онлайн в прямом эфире

31 мая состоится ответный стыковой матч за место в РПЛ — его разыграют «Ахмат» и «Урал». Команды встретятся на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сервис «VK Видео» покажет игру в прямом эфире. Три дня назад екатеринбуржцы победили дома (2:1).

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31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять победу грозненцев можно с коэффициентом 1.83, вероятность такого итога — примерно 49%. Ничья доступна за 3.70 (27%), выигрыш «Урала» — за 4.20 (24%).

Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идет за одинаковые 1.90.

Рынок «обе забьют» оценен в 1.80, обратный вариант — в 2.00.

Успех бело-зеленых с форой (-1) дали за 2.55. Опцию Ф(0) на екатеринбуржцев предложили с котировкой за 3.05.

Безвыигрышная серия «Ахмата» насчитывает восемь матчей. На ее продолжение можно сыграть за 1.97.

Пять наиболее вероятных результатов игры, по версии экспертов, указывают на ничью или победу грозненцев: