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«Ахмат» — «Урал»: коэффициенты и где смотреть переходный матч РПЛ 31 мая 2025 года онлайн в прямом эфире
31 мая состоится ответный стыковой матч за место в РПЛ — его разыграют «Ахмат» и «Урал». Команды встретятся на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сервис «VK Видео» покажет игру в прямом эфире. Три дня назад екатеринбуржцы победили дома (2:1).
Специалисты отдали предпочтение хозяевам: взять победу грозненцев можно с коэффициентом 1.83, вероятность такого итога — примерно 49%. Ничья доступна за 3.70 (27%), выигрыш «Урала» — за 4.20 (24%).
Тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 идет за одинаковые 1.90.
Рынок «обе забьют» оценен в 1.80, обратный вариант — в 2.00.
Успех бело-зеленых с форой (-1) дали за 2.55. Опцию Ф(0) на екатеринбуржцев предложили с котировкой за 3.05.
Безвыигрышная серия «Ахмата» насчитывает восемь матчей. На ее продолжение можно сыграть за 1.97.
Пять наиболее вероятных результатов игры, по версии экспертов, указывают на ничью или победу грозненцев:
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1:1 и 1:0 — за 7.50;
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2:0 и 2:1 — за 8.50;
- 0:0 — за 9.50.