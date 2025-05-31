«Ахмат» — «Урал»: екатеринбуржцы в шаге от возвращения в РПЛ

31 мая «Ахмат» и «Урал» встретятся в ответной стыковой игре за место в РПЛ. Она пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.30 по московскому времени. Сервис «VK Видео» покажет матч в прямом эфире. В первом поединке екатеринбуржцы победили дома (2:1).

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31 мая 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

Аналитики склоняются к победе «Ахмата»: это событие предложили за 1.83, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш оранжево-черных идет за 4.20 (24%). Котировка на ничью — 3.70 (27%).

Успех бело-зеленых по сумме двух матчей доступен за 2.20. Для екатеринбуржцев такой рынок можно взять за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 дали за одинаковые 1.90. «Обе забьют» представили за 1.80, коэффициент на обратный вариант — 2.00.

В шести встречах подряд «Урал» отличился как минимум дважды. Индивидуальный тотал «шмелей» больше 1.5 гола оценили в 3.35.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Урал»

После поражения в первой встрече главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подал в отставку. Год назад нечто похожее происходило с екатеринбуржцами: президент «Урала» Григорий Иванов уволил Виктора Гончаренко между первой и второй игрой стыков против «Акрона» (0:2, 2:1). Радикальная попытка встряхнуть раздевалку не помогла — клуб спустился в первую лигу. Бело-зеленым тоже придется тяжело — побед нет с апреля, серия насчитывает восемь матчей. К тому же «шмели» выиграли в четырех поединках подряд.

За результативность переживать точно не стоит: оранжево-черные оформили 2+ мяча в шести предыдущих встречах. «Ахмату» нужны голы для возрождения интриги в противостоянии — поддержка домашних трибун станет для команды из Чеченской Республики дополнительным козырем.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.20.