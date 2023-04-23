ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч финала Кубка Гагарина онлайн в прямом эфире 23 апреля 2023 года
23 апреля состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. После трех встреч армейцы ведут в противостоянии со счетом 2:1. Прямую трансляцию предстоящего поединка покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир начнется в 16.45 мск.
После двух подряд побед (3:0 и 3:2) букмекеры считают москвичей фаворитами: поставить на выигрыш команды Сергея Федорова в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 46% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за чуть большие 3.70 (26%).
Верите, что казанцы сравняют счет в серии? Ставка в 1000 рублей на успех команды Зинэтулы Билялетдинова при благоприятном исходе принесет 3350 рублей.
«Ак Барс» начал серию с уверенной домашней победы (4:1), но в следующих двух встречах уступил, забросив всего две шайбы. Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы хотя бы дотянут до овертайма и не проиграют в основное время, можно за 1.72.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.88, Ф2(+1.5) — за 1.38;
• Ф1(0) можно взять за 1.56, Ф2(0) — за 2.42.
Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.21, ТМ 4.5 — в 1.66. При этом за три поединка финальной серии команды дважды набирали по пять результативных бросков на двоих.
Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.19, ИТМ1 (2.5) — в 1.67. Москвичи в двух из трех матчей заколотили казанцам по три шайбы. Эти рынки на «Ак Барс» доступны за 2.98 и 1.36 соответственно.
Команды еще ни разу в серии не доводили игру до дополнительного времени. Поставить на наличие овертайма в предстоящей встрече можно за 3.70, «овертайма не будет» идет за 1.27.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4