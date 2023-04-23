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ЦСКА — «Ак Барс»: где смотреть матч финала Кубка Гагарина онлайн в прямом эфире 23 апреля 2023 года

Прямая трансляция матча финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 23 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с «Ак Барсом».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

23 апреля состоится четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. После трех встреч армейцы ведут в противостоянии со счетом 2:1. Прямую трансляцию предстоящего поединка покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир начнется в 16.45 мск.

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После двух подряд побед (3:0 и 3:2) букмекеры считают москвичей фаворитами: поставить на выигрыш команды Сергея Федорова в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 46% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за чуть большие 3.70 (26%).

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«Ак Барс» начал серию с уверенной домашней победы (4:1), но в следующих двух встречах уступил, забросив всего две шайбы. Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы хотя бы дотянут до овертайма и не проиграют в основное время, можно за 1.72.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.88, Ф2(+1.5) — за 1.38;

• Ф1(0) можно взять за 1.56, Ф2(0) — за 2.42.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы оценен в 2.21, ТМ 4.5 — в 1.66. При этом за три поединка финальной серии команды дважды набирали по пять результативных бросков на двоих.

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Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола оценен в 2.19, ИТМ1 (2.5) — в 1.67. Москвичи в двух из трех матчей заколотили казанцам по три шайбы. Эти рынки на «Ак Барс» доступны за 2.98 и 1.36 соответственно.

Команды еще ни разу в серии не доводили игру до дополнительного времени. Поставить на наличие овертайма в предстоящей встрече можно за 3.70, «овертайма не будет» идет за 1.27.

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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 23 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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