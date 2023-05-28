Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Спартак» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 28 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 28 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Спартак».
Фото Global Look Press
1/2

28 мая «Пари НН» отправится на выезд к «Спартаку». Игра 29-го тура РПЛ пройдет на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекеров считают, что у парней Гильермо Абаскаля гораздо больше шансов на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен за крупные 7.90 (11%). Ничья оценена в 5.00 (19%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Нижнего» принесет доход в 7900 рублей, команда Сергея Юрана преуспеет на чужом поле.

«Пари НН» проиграл шесть последних выездов. На то, что гости не уступят хотя бы сейчас, котировка 3.00.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30.

«Спартак» отличился и пропустил в девяти встречах кряду. Вариант «обе забьют» идет за 1.78, обратный рынок — за 2.05.

В пяти из восьми недавних поединков парни Гильермо Абаскаля прошивали ворота соперников по два раза или чаще. ИТБ 2 для москвичей оценен в 1.85.

Артем Дзюба. Дзюба вернется после травмы и забьет «Динамо»? Новый контракт — лучшая мотивация

У «Спартака» 11 домашних матчей без поражений подряд и второй результат в лиге по забитым при родных фанатах голам (35). Котировка на успех красно-белых с форой (-1) — 1.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, победа хозяев 2:1 за 7.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Гусев — о своем отстранении из СКА: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 28 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости