28 мая «Пари НН» отправится на выезд к «Спартаку». Игра 29-го тура РПЛ пройдет на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 13.55 мск.

Аналитики букмекеров считают, что у парней Гильермо Абаскаля гораздо больше шансов на успех в предстоящем поединке: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен за крупные 7.90 (11%). Ничья оценена в 5.00 (19%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Нижнего» принесет доход в 7900 рублей, команда Сергея Юрана преуспеет на чужом поле.

«Пари НН» проиграл шесть последних выездов. На то, что гости не уступят хотя бы сейчас, котировка 3.00.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30.

«Спартак» отличился и пропустил в девяти встречах кряду. Вариант «обе забьют» идет за 1.78, обратный рынок — за 2.05.

В пяти из восьми недавних поединков парни Гильермо Абаскаля прошивали ворота соперников по два раза или чаще. ИТБ 2 для москвичей оценен в 1.85.

У «Спартака» 11 домашних матчей без поражений подряд и второй результат в лиге по забитым при родных фанатах голам (35). Котировка на успех красно-белых с форой (-1) — 1.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, победа хозяев 2:1 за 7.00.