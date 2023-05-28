«Динамо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 28 мая 2023 года
28 мая в центральном матче 29-го тура РПЛ «Динамо» примет «Локомотив». Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Романа Сафьяна. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск.
Букмекеры нарекли фаворитом хозяев. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 42%. Ничья идет за 3.70 (26%), триумф «железнодорожников» — за 3.00 (32%).
Ставка в 1000 рублей на красно-зеленых в случае их выигрыша принесет выплату в 3000 рублей.
«Локо» не уступило «Динамо» в трех матчах из четырех. Викторию гостей или раздел очков оценили в 1.65.
За два последних поединка команды забили друг другу 10 голов. Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.
В первом круге бело-голубые оказались сильнее (3:1). Повторный успех коллектива Павла Алпатова с форой (0) доступен за 1.60.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»
«Динамо» идет на четвертом месте в РПЛ по пропущенным мячам (38), но их оборона не так уж крепка. В 10 последних матчах на «ВТБ Арене» бело-голубые не пропустили лишь однажды. Более того, при своих фанатах парни Алпатова проиграли в трех из четырех последних туров РПЛ.
Зато «Локо» хорош на выездах: не уступил в семи встречах кряду, в четырех добился побед. В гостях «железнодорожники» чувствуют себя уверенно и много забивают: они обменялись голами в пяти из семи визитов к соперникам. В то же время команда Михаила Галактионова не пропускала больше раза в шести гостевых поединках подряд. Значит, «Локомотив» вполне может зацепиться за очки и даже отпраздновать успех.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.65.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9