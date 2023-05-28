Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 28 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 28 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков («Локомотив»).
Фото Global Look Press
1/2

28 мая в центральном матче 29-го тура РПЛ «Динамо» примет «Локомотив». Московское дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Романа Сафьяна. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Букмекеры нарекли фаворитом хозяев. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 42%. Ничья идет за 3.70 (26%), триумф «железнодорожников» — за 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на красно-зеленых в случае их выигрыша принесет выплату в 3000 рублей.

«Локо» не уступило «Динамо» в трех матчах из четырех. Викторию гостей или раздел очков оценили в 1.65.

За два последних поединка команды забили друг другу 10 голов. Тотал больше 2.5 мяча дан за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.

В первом круге бело-голубые оказались сильнее (3:1). Повторный успех коллектива Павла Алпатова с форой (0) доступен за 1.60.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 8.00.

Рафаэл Леау (&laquo;Милан&raquo;). «Ювентус» — «Милан»: Леау и Пиоли не подпустят туринцев к ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Локомотив»

«Динамо» идет на четвертом месте в РПЛ по пропущенным мячам (38), но их оборона не так уж крепка. В 10 последних матчах на «ВТБ Арене» бело-голубые не пропустили лишь однажды. Более того, при своих фанатах парни Алпатова проиграли в трех из четырех последних туров РПЛ.

Зато «Локо» хорош на выездах: не уступил в семи встречах кряду, в четырех добился побед. В гостях «железнодорожники» чувствуют себя уверенно и много забивают: они обменялись голами в пяти из семи визитов к соперникам. В то же время команда Михаила Галактионова не пропускала больше раза в шести гостевых поединках подряд. Значит, «Локомотив» вполне может зацепиться за очки и даже отпраздновать успех.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
1
Читайте также
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
СКА, «Авангард» или НХЛ: где продолжит карьеру Грицюк
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
О чем думает Зарипов. Специальный репортаж Шевченко
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Икра и шутки: КХЛ закрыла сезон. Специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ 28 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости