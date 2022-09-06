6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет датский «Копенгаген». Встреча начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк». В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный арбитр встречи — француз Франсуа Летексье.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в гостей из Дании. Поставить на их успех можно за солидные 7.90, это примерно 12% вероятности. А вот «Боруссия» крепкий фаворит — ее победу оценили в 1.35 (75%). Ничья предложена за 5.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 5900 рублей.

Считаете, что у «Копенгагена» есть шанс набрать очки? Вариант «гости не проиграют» доступен за 3.40.

Можете улучшить коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) идет за 1.85, Ф2(+1.5) — за 2.02.

Эксперты ожидают в этом матче «верх» по голам, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценили очень скромными 1.40. А вот на тотал больше 3.5 мяча уже достаточно высокая котировка — 2.10.

В последних пяти матчах у обеих команд исход «обе забьют» состоялся всего по два раза, но в этой встрече ожидается, что соперники огорчат друг друга, — вариант доступен за 1.70.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Копенгаген»

«Боруссия» попала в непростую группу, где биться за первое место нереально, а за второе — тяжело. «Копенгагену» в этих условиях вообще не повезло. По статусу, опыту и составу дортмундцы значительно превосходят соперника, и если в чемпионате они где-то оступаются, играют слегка неуверенно, то с «Копенгагеном» проблем испытать не должны.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.