«Боруссия» — «Копенгаген»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года
6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет датский «Копенгаген». Встреча начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк». В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный арбитр встречи — француз Франсуа Летексье.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в гостей из Дании. Поставить на их успех можно за солидные 7.90, это примерно 12% вероятности. А вот «Боруссия» крепкий фаворит — ее победу оценили в 1.35 (75%). Ничья предложена за 5.90 (13%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 5900 рублей.
Считаете, что у «Копенгагена» есть шанс набрать очки? Вариант «гости не проиграют» доступен за 3.40.
Можете улучшить коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) идет за 1.85, Ф2(+1.5) — за 2.02.
Эксперты ожидают в этом матче «верх» по голам, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценили очень скромными 1.40. А вот на тотал больше 3.5 мяча уже достаточно высокая котировка — 2.10.
В последних пяти матчах у обеих команд исход «обе забьют» состоялся всего по два раза, но в этой встрече ожидается, что соперники огорчат друг друга, — вариант доступен за 1.70.
Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Копенгаген»
«Боруссия» попала в непростую группу, где биться за первое место нереально, а за второе — тяжело. «Копенгагену» в этих условиях вообще не повезло. По статусу, опыту и составу дортмундцы значительно превосходят соперника, и если в чемпионате они где-то оступаются, играют слегка неуверенно, то с «Копенгагеном» проблем испытать не должны.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1