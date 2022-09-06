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6 сентября, 11:15

«Боруссия» — «Копенгаген»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 сентября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Копенгаген» 6 сентября 2022 года
Артем Белинин
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Марко Ройс.
Фото Global Look Press

6 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет датский «Копенгаген». Встреча начнется в 19.45 по московскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк». В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.30 мск. Главный арбитр встречи — француз Франсуа Летексье.

Лига чемпионов. Группа G
06 сент, 19:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:0
Копенгаген

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в гостей из Дании. Поставить на их успех можно за солидные 7.90, это примерно 12% вероятности. А вот «Боруссия» крепкий фаворит — ее победу оценили в 1.35 (75%). Ничья предложена за 5.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход встречи в случае успеха выплата составит 5900 рублей.

Считаете, что у «Копенгагена» есть шанс набрать очки? Вариант «гости не проиграют» доступен за 3.40.

Можете улучшить коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) идет за 1.85, Ф2(+1.5) — за 2.02.

Эксперты ожидают в этом матче «верх» по голам, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценили очень скромными 1.40. А вот на тотал больше 3.5 мяча уже достаточно высокая котировка — 2.10.

В последних пяти матчах у обеих команд исход «обе забьют» состоялся всего по два раза, но в этой встрече ожидается, что соперники огорчат друг друга, — вариант доступен за 1.70.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Копенгаген»

«Боруссия» попала в непростую группу, где биться за первое место нереально, а за второе — тяжело. «Копенгагену» в этих условиях вообще не повезло. По статусу, опыту и составу дортмундцы значительно превосходят соперника, и если в чемпионате они где-то оступаются, играют слегка неуверенно, то с «Копенгагеном» проблем испытать не должны.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.85.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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