3 ноября состоятся матчи 4-го тура Лиги чемпионов. В группе D «Реал» сыграет с «Шахтером». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 20.45. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» фаворитом матча. На успех испанцев можно поставить с котировкой 1.25 — это примерно 78% вероятности. Ничью можно взять за 6.20 (15%), а победа «Шахтера» (7%) есть за 13.5.

При ставке в 1000 рублей на победу «Шахтера» потенциальная выплата составит 13 500 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 1.62, а Ф2(+1.5) — за 2.30.

Ставку «Шахтер» не проиграет» можно взять за 4.30.

Шансы «Реала» забить больше двух мячей оцениваются коэффициентом 1.96.

Уверены, что «Шахтер» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступна за 5.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.10.