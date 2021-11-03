3 ноября состоятся матчи 4-го тура Лиги чемпионов. В группе B «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» фаворитом матча. На успех англичан можно поставить с котировкой 1.68 — это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 4.10 (24%), а победа «Атлетико» (18%) есть за 5.10.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 5100 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.80, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

Ставку «Атлетико» не проиграет» можно взять за 2.27.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух мячей оцениваются коэффициентом 3.30.

Уверены, что «Атлетико» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступна за 3.20.

Эксперты БЕТСИТИ считают счет 1:0 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.50.