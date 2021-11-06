6 ноября 2021 года в 14-м туре РПЛ «Динамо» примет «Краснодар». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», начало — в 16.30. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Краснодар» можно за 2.45 — это примерно 39% вероятности. Шансы «Динамо» победить оцениваются коэффициентом 2.85 (34%), а ничья идет за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ф1(0) идет за 2.10, а Ф2(0) — за 1.78.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.86, а ТМ 2.5 — за 2.00.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.71, а обратный исход идет за 2.14.

Шансы «Динамо» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.44.

Не сомневаетесь, что «Краснодар» сумеет отличиться более двух раз? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.50.