«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года
17 сентября «Локомотив» примет «Нижний Новгород» в 10-м туре чемпионата России. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется по свистку арбитра Владислава Безбородова в 14.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 14.10 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Локо» явным фаворитом. Поставить на успех москвичей можно за 1.90, что примерно соответствует 53% вероятности. Ничья предложена за 3.72 (27%), победа гостей идет за 4.16 (20%).
«Нижний Новгород» не выиграл в двух поединках против «Локо» подряд. На то, что неудачная серия гостей завершится, котировка — 1.94.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88. Обмен голами доступен по 1.84, обратный рынок — за 1.95.
Наиболее вероятный счет — 1:1. На него в Olimpbet предложен коэффициент 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»
При родных фанатах «Локо» не уступил в семи из восьми последних матчей в премьер-лиге, пять из которых выиграл. Но при этом команда Михаила Галактионова пропустила в пяти последних играх дома. А всего в РПЛ «железнодорожники» обменялись голами в восьми из десяти игр.
Но «Нижний Новгород» — не та команда, которая серьезно угрожает соперникам. В гостях клуб не выиграл в 11 встречах РПЛ подряд, из которых восемь проиграл. При этом нижегородцы не забивали больше одного мяча в 14 выездах кряду. А матчи с участием команды Сергея Юрана получаются скучными — не больше двух мячей залетали в девяти из 11 выступлений «НН».
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1