17 сентября «Локомотив» примет «Нижний Новгород» в 10-м туре чемпионата России. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется по свистку арбитра Владислава Безбородова в 14.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 14.10 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали «Локо» явным фаворитом. Поставить на успех москвичей можно за 1.90, что примерно соответствует 53% вероятности. Ничья предложена за 3.72 (27%), победа гостей идет за 4.16 (20%).

«Нижний Новгород» не выиграл в двух поединках против «Локо» подряд. На то, что неудачная серия гостей завершится, котировка — 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88. Обмен голами доступен по 1.84, обратный рынок — за 1.95.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него в Olimpbet предложен коэффициент 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

При родных фанатах «Локо» не уступил в семи из восьми последних матчей в премьер-лиге, пять из которых выиграл. Но при этом команда Михаила Галактионова пропустила в пяти последних играх дома. А всего в РПЛ «железнодорожники» обменялись голами в восьми из десяти игр.

Но «Нижний Новгород» — не та команда, которая серьезно угрожает соперникам. В гостях клуб не выиграл в 11 встречах РПЛ подряд, из которых восемь проиграл. При этом нижегородцы не забивали больше одного мяча в 14 выездах кряду. А матчи с участием команды Сергея Юрана получаются скучными — не больше двух мячей залетали в девяти из 11 выступлений «НН».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

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