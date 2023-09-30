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Сегодня, 09:15

«Оренбург» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Зенит» 30 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Зенит»

30 сентября в 10-м туре РПЛ «Зенит» приедет в гости к «Оренбургу». Команды сыграют на стадион «Газовик». Начало поединка в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 12.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

Букмекерская компания Winline сулит три очка «Зениту». На победу гостей предложен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 57% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «горожан» идет за 4.80 (20%).

Фора (+1) на «Оренбург» предложена за 1.71.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен голами доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.15.

На первый гол в исполнении питерцев можно поставить за 1.79. Вариант «счет откроет «Оренбург» получил котировку 3.15.

Антон Заболотный. ЦСКА не выигрывает семь матчей подряд. Хотя у Чалова и Заболотного уже 12 мячей на двоих

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.

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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 30 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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