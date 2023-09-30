«Оренбург» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
30 сентября в 10-м туре РПЛ «Зенит» приедет в гости к «Оренбургу». Команды сыграют на стадион «Газовик». Начало поединка в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 12.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Букмекерская компания Winline сулит три очка «Зениту». На победу гостей предложен коэффициент 1.70, что примерно соответствует 57% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (23%), успех «горожан» идет за 4.80 (20%).
Фора (+1) на «Оренбург» предложена за 1.71.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.16. Обмен голами доступен за 1.71, обратный рынок — за 2.15.
На первый гол в исполнении питерцев можно поставить за 1.79. Вариант «счет откроет «Оренбург» получил котировку 3.15.
Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:1. На оба исхода одинаковый коэффициент — 7.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
8
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1