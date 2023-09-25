Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Локомотив» — «Металлург»: лидера «Востока» ждет тяжелый матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 25 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

25 сентября в КХЛ состоится матч между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Игра пройдет на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

Сергей Толчинский. «Адмирал» — СКА: команда Ротенберга продлит победную серию до трех игр

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Локомотив» фаворитом поединка. На победу ярославцев в основное время выставлен коэффициент 2.14, что приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (21%), успех «Металлурга» — за 3.10 (32%).

На то, что «Магнитка» не уступит по итогам 60 минут чистого времени, котировка — 1.75.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен приятными 1.89, ТМ 4.5 — 1.96.

В четырех из пяти последних домашних матчей против «Металлурга» «Локомотив» отличался минимум трижды — ИТБ1 (2.5) идет за 2.02.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов предложен за 1.68, гостей — за 2.24.

Аслан Карацев. Йосихито Нисиока — Аслан Карацев: российский теннисист возвращает 2021 год

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Металлург»

«Металлург» лидирует на «Востоке», набрав 16 очков в 10 матчах. При этом команда из Магнитогорска играет довольно результативно — оформляет в среднем 3.1 шайбы за 60 минут (31). Но в ближайшей встрече ей предстоит столкнуться с одной из сильнейших оборонительных линий лиги. «Локомотив» в прошлом сезоне пропустил меньше всех на «Западе», да и в этом вынул шайбу из сетки всего 19 раз в девяти играх.

Чтобы взломать соперника, «Магнитке» придется настойчиво атаковать и часто бросать. Высока вероятность, что минимум 31 попытка забить обернется попаданием в створ, но не факт, что это поможет гостям победить — основной вратарь ярославцев Даниил Исаев показывает высокий процент отраженных бросков (93.6).

Рекомендуемая ставка: «Металлург» бросит в створ больше 30 раз за 1.96.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Рубин»: где смотреть матч 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости