Динамо Минск — Витязь: где смотреть матч КХЛ 22 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
22 сентября в КХЛ состоятся два матча. В одном из них минское «Динамо» встретится с подмосковным «Витязем». Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Динамо» победит в основное время. На такой исход предложен довольно скромный коэффициент 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (19%), успех «Витязя» — за те же 4.80 (19%).
Ставка в 1000 рублей на гостей, если они заарканят победу, принесет выплату в 4800 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 3800 рублей.
Вариант «Витязь» не проиграет по итогам трех периодов" предложен за 2.28.
Подмосковный клуб проиграл восемь из девяти матчей на старте сезона и в каждом пропустил минимум три шайбы. На то, что «Динамо» отличится более двух раз, котировка 1.47. На ИТБ1 (3.5) — 2.17.
Общий тотал больше 5.5 гола можно оформить за 2.02, ТМ 5.5 — за 1.71.
Эксперты не сомневаются, что минчане откроют счет. Это условие выставлено с коэффициентом 1.52. На «Витязь» предложено поставить за 2.44, на отсутствие голов — за 30.0.
Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 1.35, гостей — за 3.18.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|7
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1