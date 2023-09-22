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Динамо Минск — Витязь: где смотреть матч КХЛ 22 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь» 22 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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ХК «Динамо» Минск.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо» Минск

22 сентября в КХЛ состоятся два матча. В одном из них минское «Динамо» встретится с подмосковным «Витязем». Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканалах KHL и KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.20 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Динамо» победит в основное время. На такой исход предложен довольно скромный коэффициент 1.60, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.80 (19%), успех «Витязя» — за те же 4.80 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если они заарканят победу, принесет выплату в 4800 рублей. Чистая прибыль в таком случае составит 3800 рублей.

Вариант «Витязь» не проиграет по итогам трех периодов" предложен за 2.28.

Подмосковный клуб проиграл восемь из девяти матчей на старте сезона и в каждом пропустил минимум три шайбы. На то, что «Динамо» отличится более двух раз, котировка 1.47. На ИТБ1 (3.5) — 2.17.

Общий тотал больше 5.5 гола можно оформить за 2.02, ТМ 5.5 — за 1.71.

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Эксперты не сомневаются, что минчане откроют счет. Это условие выставлено с коэффициентом 1.52. На «Витязь» предложено поставить за 2.44, на отсутствие голов — за 30.0.

Триумф хозяев с учетом ОТ и буллитов идет за 1.35, гостей — за 3.18.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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КАМАЗ — Торпедо Москва: прогноз на матч первой лиги 22 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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