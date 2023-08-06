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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: где смотреть матч Суперкубка Англии 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Арсенал».
Фото Global Look Press

6 августа определится победитель Суперкубка Англии. На трофей претендуют чемпион страны и обладатель Кубка «Манчестер Сити» и вице-чемпион — «Арсенал». Команды встретятся на «Уэмбли» в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте букмекерской компании Olimpbet — трансляция станет доступна со стартовым свистком арбитра Стюарта Аттуэлла.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

«Сити» — фаворит Суперкубка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 4.01 (25%), успех «Арсенала» — за 4.31 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 4010 рублей.

Условие «ничья или победа «Арсенала» оценено в 2.07. Рискнете?

Вариант «победа «Сити» с форой (-1.5) гола» доступен за 3.03. Однако можете попробовать и Ф1(-2.5) за 5.59 — в последнем очном матче «горожане» победили с разницей в три мяча (4:1).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.26. На четыре и более гола коэффициент — 2.63.

Обмен голами можно оформить за 1.65. Если же считаете, что кто-то не забьет (либо вообще будут 0:0), возьмите такое условие за 2.26.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). При Личке «Динамо» не побеждает и много пропускает. «Зенит» готов этим воспользоваться

На девять и более ударов в створ коэффициент — 1.85, на восемь и меньше — также 1.85.

Наиболее вероятный счет основного времени — ничья 1:1 за 7.22.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Александр Соболев

Спартак

 2
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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