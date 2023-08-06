6 августа определится победитель Суперкубка Англии. На трофей претендуют чемпион страны и обладатель Кубка «Манчестер Сити» и вице-чемпион — «Арсенал». Команды встретятся на «Уэмбли» в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте букмекерской компании Olimpbet — трансляция станет доступна со стартовым свистком арбитра Стюарта Аттуэлла.

«Сити» — фаворит Суперкубка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 4.01 (25%), успех «Арсенала» — за 4.31 (20%).

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Условие «ничья или победа «Арсенала» оценено в 2.07. Рискнете?

Вариант «победа «Сити» с форой (-1.5) гола» доступен за 3.03. Однако можете попробовать и Ф1(-2.5) за 5.59 — в последнем очном матче «горожане» победили с разницей в три мяча (4:1).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.26. На четыре и более гола коэффициент — 2.63.

Обмен голами можно оформить за 1.65. Если же считаете, что кто-то не забьет (либо вообще будут 0:0), возьмите такое условие за 2.26.

На девять и более ударов в створ коэффициент — 1.85, на восемь и меньше — также 1.85.

Наиболее вероятный счет основного времени — ничья 1:1 за 7.22.

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