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Сегодня, 18:15

Эксперты оценили шансы Овечкина принести «Вашингтону» победу над «Баффало»

Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Getty Images

26 октября «Вашингтон» проведет важный гостевой матч НХЛ против «Баффало». Игра пройдет на льду «КиБанк Центра» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

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Букмекеры считают «Сэйбрс» фаворитами встречи. На победу хозяев площадки в основное время можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (20%), успех «Вашингтона» идет за 2.80 (36%).

Ставка в 1000 рублей на Овечкина и компанию в случае их триумфа принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.

«Кэпиталз» не проигрывали «Баффало» в пяти последних матчах. На то, что гости не уступят по итогам 60 минут и на этот раз, котировка — 1.58.

Очные встречи команд обычно получаются довольно результативными: в восьми из десяти было заброшено шесть и более шайб. ТБ 5.5 предложено взять за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.40.

Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Сделает ли он еще один шаг по навстречу легендарному канадцу? На гол Ови можно поставить за 1.70.

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В последнем матче с «Рейнджерс» «Кэпиталз» прервали серию из шести поражений подряд. На то, что у Овечкина получится не просто забить, но еще и принести команде победу, котировка — 3.60.

При этом успех столичной команды с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 2.10, а триумф «Баффало» при тех же условиях — за 1.76.

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Прогнозы на спорт
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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