Эксперты оценили шансы Овечкина принести «Вашингтону» победу над «Баффало»

26 октября «Вашингтон» проведет важный гостевой матч НХЛ против «Баффало». Игра пройдет на льду «КиБанк Центра» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

Букмекеры считают «Сэйбрс» фаворитами встречи. На победу хозяев площадки в основное время можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (20%), успех «Вашингтона» идет за 2.80 (36%).

Ставка в 1000 рублей на Овечкина и компанию в случае их триумфа принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.

«Кэпиталз» не проигрывали «Баффало» в пяти последних матчах. На то, что гости не уступят по итогам 60 минут и на этот раз, котировка — 1.58.

Очные встречи команд обычно получаются довольно результативными: в восьми из десяти было заброшено шесть и более шайб. ТБ 5.5 предложено взять за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.40.

Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Сделает ли он еще один шаг по навстречу легендарному канадцу? На гол Ови можно поставить за 1.70.

В последнем матче с «Рейнджерс» «Кэпиталз» прервали серию из шести поражений подряд. На то, что у Овечкина получится не просто забить, но еще и принести команде победу, котировка — 3.60.

При этом успех столичной команды с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 2.10, а триумф «Баффало» при тех же условиях — за 1.76.