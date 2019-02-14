ОКР заключил соглашение с Федерацией сноуборда России

ОКР заключил новое соглашение о сотрудничестве с Федерацией сноуборда России, сообщает официальный сайт ОКР. Срок действия - четыре года. Стороны обсудили текущие результаты, уровень организации турниров, потребности общероссийских спортивных федераций в контексте грядущих Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил российских сноубордистов с успешным выступлением на чемпионате мира в американском Парк-Сити, где две золотые медали завоевал 19-летний Дмитрий Логинов (в гигантском и обычном параллельном слаломе), а Наталья Соболева стала серебряным призером в гигантском слаломе.

- Партнерство с ОКР для нас крайне важно, – подчеркнул президент ФСР Денис Тихомиров. – Наиболее остро сейчас стоит вопрос материально-технического обеспечения. Планируем приобрести дорогостоящую подушку, которая позволит спортсменам отрабатывать прыжки с трамплина даже летом. Также есть некоторый дефицит инвентаря и расходных материалов, и здесь мы рассчитываем на помощь Олимпийского комитета России.