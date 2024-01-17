Логинов считает, что сноубордист Уайлд может показывать высокие результаты

Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов считает, что двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд и сейчас имеет все для того, чтобы показывать высокие результаты.

«Он давно не выступал, но вполне может вернуться. У него есть все для того, чтобы показывать высокие результаты, почему бы и нет? Думаю, возраст ему не помешает, у нас есть много спортсменов, которым больше 40 лет, и они показывают уровень молодых, и это здорово», — приводит слова Логинова ТАСС.

Уайлд — американец, он получил российское гражданство в 2012 году. Выступая за Россию, спортсмен дважды стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи и получил бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).