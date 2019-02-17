Хофмайстер и Проммегер победили в параллельном гигантском слаломе на Кубке мира в Корее

В Пхенчхане (Корея) на этапе Кубка мира по сноуборду состоялись соревнования по параллельному гигантскому слалому.

У женщин победила Рамона Терезия Хофмайстер (Германия). В тройку лучших также вошли австрийка Сабин Шоффманн и чешка Эстер Ледецка.

Россиянка Милена Быкова выбыла в 1/4 финала, Мария Валова, Наталья Соболева и Елизавета Салихова вылетели в 1/8 финала.

У мужчин победил Андреас Проммеггер из Австрии. В тройку лучших также вошли француз Сильвнt Дюфур и кореец Ли Сан Хо. Российские спортсмены Дмитрий Логинов и Вик Уайлд вылетели в 1/4 финала, Андрей Соболев - в 1/8 финала.