Глава Федерации сноуборда России считает, что кандидат в президенты МОК Элиаш хорошо относится к России.

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров считает, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш положительно относится к России.

Элиаш на правах кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) высказался за допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе.

«Этот человек в принципе относится позитивно к нашей стране, и мне кажется, он зла нам точно не желает. На последнем конгрессе FIS это ощущалось. А так — мне сложно прогнозировать, что будет. Контакт непосредственно с нашим департаментом по сноуборду мы поддерживаем. Мы знаем, что происходит у них, общаемся по рабочим моментам, правилам, обсуждаем. Ждем, все надеются, что мы вернемся», — сказал Тихомиров ТАСС.

Россияне отстранены от турниров FIS с 2022 года.