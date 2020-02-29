Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Второй стала шведка Эбба Андерссон, замкнула тройку финка Криста Пармакоски.

Россиянка Наталья Непряева финишировала шестой, проиграв лидеру 31,2 секунды. Напомним, что это первая гонка Непряевой после болезни, из-за которой она не смогла завершить «Ски-тур».

В общем зачете Кубка мира Йохауг упрочила свое лидерство, а Непряева немного приблизилась к Хейди Венг, которая занимает второе место, но в этой гонке финишировала ниже россиянки, занимающей третью позицию в личном зачете.

Лахти (Финляндия)

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Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23,53,3

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 3,4

3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 11,8

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 21,9

5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 25,0

6. Наталья Непряева (Россия) — 31,2

17. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.20,7

20. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.30,9

26. Лидия Дуркина (Россия) — 2.08,7

30. Анна Нечаевская (Россия) — 2.16,9

38. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.44,3