Клебо: «Не имеет значения, кто победил в эстафете сейчас, важно, кто победит на Олимпиаде»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о выступлении российских спортсменов на второй этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Не имеет значения, кто победит здесь и сегодня. Важно то, кто победит на Олимпийских играх. Российские лыжники сейчас работают как-то по-другому. Они не готовят ведущего бегуна.

Но есть Устюгов, который бежал несколько раз. Он быстро становится тем, кого я хотел бы видеть в качестве очень опасного соперника на последний этап Олимпийских игр.

Я честно не понял тактику Устюгова в эстафете. Он еще выглядит таким устрашающим со своей этой бородой". — приводит слова Клебо VS.

Сергей Устюгов выступил в эстафете в составе второй сборной России и уступил Клебо 0,2 секунды на финише.

Команда, в составе которой помимо Устюгова выступили Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев, заняла второе место.