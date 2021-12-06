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Клебо: «Не имеет значения, кто победил в эстафете сейчас, важно, кто победит на Олимпиаде»

10:39
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о выступлении российских спортсменов на второй этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Не имеет значения, кто победит здесь и сегодня. Важно то, кто победит на Олимпийских играх. Российские лыжники сейчас работают как-то по-другому. Они не готовят ведущего бегуна.

Но есть Устюгов, который бежал несколько раз. Он быстро становится тем, кого я хотел бы видеть в качестве очень опасного соперника на последний этап Олимпийских игр.

Я честно не понял тактику Устюгова в эстафете. Он еще выглядит таким устрашающим со своей этой бородой". — приводит слова Клебо VS.

Сергей Устюгов выступил в эстафете в составе второй сборной России и уступил Клебо 0,2 секунды на финише.

Команда, в составе которой помимо Устюгова выступили Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев, заняла второе место.

Дополнительная информация:

https://www.vg.no/sport/langrenn/i/8Qj5wE/klaebo-tror-bolsjunov-blir-vraket-som-ankermann-i-ol

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Анна Горшкова все материалы автора
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