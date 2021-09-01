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Татьяна Сорина провела первую тренировку с Терезой Йохауг

17:18
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Призер чемпионата мира по лыжным гонкам Татьяна Сорина на сборе в итальянском Ливиньо впервые в своей карьере потренировалась вместе с олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира норвежкой Терезой Йохауг.

«Все прошло хорошо: была спокойная тренировка с короткими ускорениями, — рассказал тренер и муж спортсменки Егор Сорин ТАСС. — Таня в Ливиньо тренируется первый раз, поэтому Тереза Йохауг и Хелена Фоссесхольм показали ей места, где они катаются на роллерах. Покатались три часа, Таня осталась довольна».

Таня мало говорит по-английски, поэтому особо пообщаться не получилось. Но видно, что Йохауг достаточно хорошо развита в аэробном плане. Задание было кататься в первой зоне, но чтобы оставаться в йохаугской первой зоне, приходилось немного залазить во вторую зону интенсивности. Но мы только начали, мы здесь с ними еще пять дней будем тренироваться», — добавил он.

Старт зимнему международному сезону будет дан в конце ноября, в феврале в Пекине пройдут Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12271789

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Иван Шитик все материалы автора

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