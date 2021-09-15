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Большунов, Непряева и Спицов выступят на чемпионате мира по лыжероллерам

09:58
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира по лыжероллерам.

«На чемпионате мира по лыжероллерам выступят восемь спортсменов из моей группы. Это Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Грухвина и Мария Истомина. Этот сезон олимпийский, лыжный турнир в Пекине будет проходить на высоте. Для нас очень важно иметь возможность сейчас соревноваться на высоте», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Чемпионат мира по лыжероллерам пройдет с 16 по 19 сентября в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12386167

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Иван Торопцев все материалы автора

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