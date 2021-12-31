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Старший тренер сборной России рассказал о тяжелых погодных условиях в Германии накануне масс-старта

12:59
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «СЭ» о погодных условиях в день проведения масс-стартов на «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

«Все последние дни на сегодня прогнозировали дождь и теплую погоду. Сейчас действительно безоблачное небо, очень ясно, нет ветра. Ожидается до 7-8 градусов тепла. Организаторы планируют засолить трассу, ограничить время разминки. Это говорит о том, что трасса будет очень быстрой, с ледянистыми поворотами. Сегодня на спусках будет очень тяжело. У нас и сервисмены, и тренеры будут стоять на спусках, чтобы в случае падения сразу заменить инвентарь», — сказал Бородавко «СЭ».

Мужской масс-старт начнется в 17.25 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора
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