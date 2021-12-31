Канадский лыжник Девон Кершоу считает, что россиянин Александр Большунов является главным фаворитом на победу в «Тур де Ски».

«Большунов — фаворит «Тур де Ски» на данный момент. Конечно, Клебо лидирует с запасом за счет бонусных секунд. Он хорошо прошел 15-километровку, став четвертым. Но Большунов — невозможный зверь, когда дело доходит до крутой горы. Он зверь Валь-ди-Фьемме и фаворит в борьбе за победу в «Туре». Он может расправиться с Клебо», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

В индивидуальной гонке на первом этапе «Тур де Ски» Большунов завоевал серебро, Клебо занял четвертое место. Россиянин заниает 4-е место в общем зачете Кубка мира.

Сегодня, 31 декабря, состоится мужской масс-старт на 15 км свободным стилем на втором этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Начало — в 14.55 мск.