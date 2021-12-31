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В сборной России рассказали о готовности Большунова к масс-старту на «Тур де Ски»

13:07
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «СЭ» о готовности российских спортсменов к масс-старту на «Тур де Ски» в немецком Обестдорфе.

«На завтраке аппетит у всех хороший! Трудно говорить про самочувствие Саши Большунова, он прошел все восстановительные мероприятия после предыдущего старта. Все понимают, что это многодневка, здесь нелегко. Нужно настраиваться на каждую гонку и терять концентрации, чтобы быть максимально готовым к каждой гонке. Настраиваемся ли на золото? Могу точно сказать, что все настраиваются на борьбу», — добавил Бородавко.

Мужской масс-старт начнется в 17.25 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора
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