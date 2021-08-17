Норвежский лыжник Клебо рассказал про навязчивые мысли о своих волосах

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о своей прическе.

«У меня есть навязчивые мысли по поводу каких-то вещей, например, длины моих волос. Это имеет отношение также к мелким деталям, которые могут повлиять на доли секунд во время гонки. Посмотрим, смогу ли я противостоять таким мыслям. Знаю, что люди и СМИ обращают внимание на мою прическу, но это для меня не значит, это просто прикольно», — цитирует Клебо VG.