Норвежский лыжник Клебо рассказал про навязчивые мысли о своих волосах
12:20
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился мнением о своей прическе.
«У меня есть навязчивые мысли по поводу каких-то вещей, например, длины моих волос. Это имеет отношение также к мелким деталям, которые могут повлиять на доли секунд во время гонки. Посмотрим, смогу ли я противостоять таким мыслям. Знаю, что люди и СМИ обращают внимание на мою прическу, но это для меня не значит, это просто прикольно», — цитирует Клебо VG.
24-летний лыжник является шестикратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19.
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