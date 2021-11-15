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Вяльбе заявила, что Большунов гарантировал себе участие в Олимпиаде в Пекине

Вяльбе высказалась об участии Большунова и Ступак в Олимпиаде в Пекине
11:38
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об участии лыжников Александра Большунова и Юлии Ступак в Олимпиаде в Пекине.

«Большунов уже отобрался на Игры — это было единогласным решением тренерского штаба. Его задача сейчас — с Юрием Викторовичем [Бородавко] готовиться к Олимпийским играм, чтобы пик формы был в нужное время и в нужный час.

Ступак не приехала вовремя, в июле она перенесла коронавирус, были осложнения, пришлось скорректировать подготовку. Она сейчас в Давосе и приедет на контрольные старты. Она, как и все остальные спортсмены, будет отбираться на Игры. У всех хороший боевой настрой», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12922933

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Виктория Кравченко все материалы автора
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