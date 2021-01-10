Слезы и благодарность: Ступак прокомментировала второе место на «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала второе место в общем зачете «Тур де Ски». Победу одержала американка Джесси Диггинс.

«Ой, сейчас просто нет слов. На протяжении всего этого времени я читала много сообщений от болельщиков, не отвечала, но было жутко приятно. Сейчас я хочу вас всех поблагодарить, я очень довольна. Это был тяжелый путь, рада, что прошла его успешно», — сказала Ступак в эфире телеканала «Матч ТВ» со слезами на глазах.

Третья в тотале — победительница заключительного масс-старта Эбба Андерссон. Четвертое место в итоговом зачете «Тура» заняла Татьяна Сорина, а еще одна россиянка, Наталья Непряева, — седьмая.